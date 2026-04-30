Permessi retribuiti avv De Martino | Il Dirigente scolastico non ne può chiedere i motivi specifici personali o familiari

Recentemente si è discusso sulla possibilità che i dirigenti scolastici richiedano motivazioni specifiche per i permessi retribuiti giornalieri concessi al personale. L’avvocato De Martino ha precisato che i dirigenti non possono chiedere i motivi personali o familiari legati a questi permessi. La questione riguarda la gestione delle richieste di permesso e le limitazioni imposte ai dirigenti nell’accertare le ragioni di tali assenze.

Un aspetto spesso molto controverso e che genera dubbi riguarda la gestione dei permessi retribuiti giornalieri di cui può usufruire il personale scolastico. Nello specifico, il punto che solleva più interrogativi verte sulla riservatezza in merito ai motivi che spingono a richiedere un permesso. L’avvocato De Martino fa una sintesi degli aspetti legali e dei diritti dei lavoratori della scuola in merito alla fruizione dei permessi retribuiti (3 giorni), delle ferie per motivi personali (6 giorni) e dei permessi legati alla Legge 104. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Notizie correlate Docenti in malattia: cosa si può fare davvero? Permessi, controlli e comportamenti da evitare. DIRITTO IN CATTEDRA con Avv. De MartinoTorna “Diritto in cattedra”, la rubrica di Orizzonte Scuola dedicata ai principali aspetti giuridici della vita scolastica, con un nuovo appuntamento...