Anno 1 n 15 – Mondo ATA I permessi orari retribuiti per motivi personali o familiari | come funzionano e a chi spettano

Nel numero 15 di Mondo ATA viene spiegato come funzionano i permessi orari retribuiti per motivi personali o familiari. La newsletter si rivolge a chi lavora nel settore scolastico, a chi è in graduatoria e a chi desidera entrare nel mondo dell’assistenza tecnica e amministrativa. Viene chiarito chi può usufruire di questi permessi e quali sono le modalità di richiesta. Per i lettori interessati, l’articolo fornisce dettagli pratici e indicazioni utili sulle procedure da seguire.

Mondo ATA è la newsletter pensata per chi lavora nella scuola, per chi è in graduatoria e per chi aspira a entrarci. Niente confusione, solo ciò che serve davvero per orientarsi e fare scelte consapevoli: tra norme, scadenze e novità. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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