WEC Ferrari n 50 in vetta nella FP1 della 6h Spa

Durante la prima sessione di prove libere della 6 ore di Spa, la Ferrari con il numero 50 ha registrato il giro più veloce. La vettura 499P di Maranello ha ottenuto il miglior tempo, posizionandosi in testa alla classifica provvisoria. La sessione si è svolta su pista bagnata e ha visto diverse squadre impegnate a testare le proprie vetture per la gara.

Ferrari apre le danze a Spa-Francorchamps con il giro veloce nella prima sessione di prove libere. Il marchio di Maranello si distingue con la 499P n. 50 di Antonio Fuoco, abile a regolare di oltre cinque decimi l’Aston Martin n. 009 di Alex Riberas. Fred Mako e Robert Kubica seguono nell’ordine con l’Alpine n. 36 e la Ferrari n. 83 AF Corse. Il francese ed il polacco si sono imposti nei confronti della seconda Alpine (n. 35) e la BMW n. 20 dei padroni di casa di WRT. La prima parte della graduatoria è stata completata dalla BMW n. 15 dei padroni di casa di WRT davanti all’Aston n. 007, la Peugeot n. 94 e la Ferrari n. 51. Più distanti, per ora, le due Cadillac Hertz Team JOTA.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - WEC, Ferrari n. 50 in vetta nella FP1 della 6h Spa Notizie correlate WEC, 6h Imola: AF Corse Ferrari subito in vetta nella FP1Ferrari si conferma in vetta alla classifica nella prima sessione ufficiale del FIA World Endurance Championship 2026. WEC, 6h Imola: AF Corse Ferrari apre le danze nella FP1Ferrari si conferma in vetta alla classifica nella prima sessione ufficiale del FIA World Endurance Championship 2026. Contenuti utili per approfondire WEC, Ferrari n. 50 in vetta nella FP1 della 6h SpaFerrari apre le danze a Spa-Francorchamps con il giro veloce nella prima sessione di prove libere. Il marchio di Maranello si distingue con la 499P n. 50 ... oasport.it WEC | Imola, Libere 1: Kubica e le Ferrari ripartono fortissimoDopo aver dominato il Prologo, le 499P svettano anche nella prima sessione con il polacco a precedere le Rosse ufficiali, mentre Cadillac e Peugeot inseguono. Toyota, Alpine e BMW in Top10, in LMGT3 b ... it.motorsport.com