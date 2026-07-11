Durante le prove libere della 6 ore di San Paolo, la Alpine con la vettura numero 36 ha ottenuto il miglior tempo nella FP3. Victor Martins ha guidato la vettura, fermando il cronometro a 1 minuto e un certo numero di secondi, superando le altre squadre presenti. Questa sessione ha visto la Alpine in testa, davanti agli altri concorrenti.

Alpine sale al comando nella terza ed ultima sessione di prove libere della 6h San Paolo. Victor Martins, al volante della A424 n. 36, si impone sulla concorrenza in 1.24.038 battendo la Genesis n. 19 di Mathieu Jaminet e l’Aston Martin n. 007 di Tom Gamble. Il marchio francese si inserisce quindi nella lotta provvisoria tra il marchio coreano e quello inglese, semplicemente superiori alla concorrenza nella prima giornata di ieri tra FP1 ed FP2. Ferrari insegue in quinta ed in settima posizione con l’auto n. 50 e con la n. 51. Quarto posto invece per la Genesis n. 17, mentre al sesto posto troviamo la Cadillac n. 38 Hertz Team JOTA. Completano nell’ordine la prima parte della graduatoria l’Alpine n. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - WEC, 6h San Paolo: Alpine n. 36 protagonista nella FP3

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