Durante la seconda sessione di prove libere della 6 Ore di San Paolo, Genesis Magma Racing si è posizionata in testa alla classifica assoluta per la prima volta nel campionato mondiale di endurance. La squadra coreana, al debutto nel FIA World Endurance Championship, ha ottenuto il miglior tempo, superando le due Aston Martin e le due Cadillac presenti in pista. La sessione si è conclusa con Genesis davanti, lasciando le altre marche a distanza.

Genesis Magma Racing conclude per la prima volta in testa alla classifica assoluta una sessione valida per il FIA World Endurance Championship. Il marchio coreano, al debutto nel Mondiale, ha regolato nei novanta minuti della FP2 della 6h San Paolo le due Aston Martin e le due Cadillac. Mathieu Jaminet ha controllato Marco Sorensen ed Harry Tincknell, il più competitivo nella prima sessione di questa mattina. Il terzetto si è collocato davanti a Jack Aitken e Will Stevens, le due V-Series.R schierate da Hertz Team JOTA ha battuto l’Alpine n. 35 e la Ferrari n. 83 AF Corse. La Rossa ufficiale, la n. 50, si è inserita in decima posizione alle spalle della BMW n. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - WEC, 6h San Paolo: Aston Martin cede il passo a Genesis nella FP2

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