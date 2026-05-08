WEC Cadillac sale in vetta nella FP3 alla 6h Spa

Nell’ultima sessione di prove libere per il FIA World Endurance Championship, la Cadillac n. 12 Hertz Team JOTA con a bordo Will Stevens ha registrato il miglior tempo. La sessione si è svolta in vista della 6 ore di Spa-Francorchamps prevista per domani. La vettura ha dimostrato una buona performance, posizionandosi in cima alla classifica dei tempi.

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La Cadillac n. 12 Hertz Team JOTA di Will Stevens svetta nell’ultima sessione di prove libere del FIA World Endurance Championship in vista della 6h di Spa-Francorchamps di domani. Il britannico si è distinto nel finale riuscendo a scavalcare di 23 millesimi la Ferrari n. 83 AF Corse di Robert Kubica. Harry Tincknell conferma Aston Martin (n. 007) nella prima parte della classifica battendo Jack Aitken con la seconda Cadillac (n. 38). La coppia ha regolato le due Ferrari ufficiali: la n. 50 di Antonio Fuoco e la n. 51 di Antonio Giovinazzi. Completano nell’ordine la Top10 la Peugeot n. 93, l’Alpine n. 35, la Peugeot n. 94 e l’Alpine n. 35. Il turno è stato segnato da una lunga bandiera gialla nel finale in seguito ad un problema per la Porsche n.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - WEC, Cadillac sale in vetta nella FP3 alla 6h Spa Notizie correlate WEC, Ferrari n. 50 in vetta nella FP1 della 6h SpaFerrari apre le danze a Spa-Francorchamps con il giro veloce nella prima sessione di prove libere. WEC, Alpine sale in vetta nella FP2 della 6h ImolaAlpine si impone per la prima volta sul resto della concorrenza durante la seconda sessione di prove libere della 6h Imola, opening round del FIA... Contenuti utili per approfondire Si parla di: WEC Deletraz al posto di Lynn con la Cadillac n 12 Confermata l’entry list per Spa. Wec, 6 Ore San Paolo: storica doppietta Cadillac, Ferrari in difesaCadillac, marchio che fino al weekend brasiliano vantava come miglior risultato il terzo posto nella 24 Ore Le Mans 2023, ha controllato la scena senza particolari problemi nelle ultime quattro ore ... sport.sky.it WEC, in Bahrain Ferrari contro Porsche e Cadillac per i titoli: gara LIVE sabato su SkyCresce l’attesa per il finale di stagione del FIA World Endurance Championship (WEC). Sabato 8 novembre il via alla 8 Ore del Bahrain, teatro dello scontro decisivo per i Mondiali Hypercar ed il ... sport.sky.it