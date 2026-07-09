L’Italia ha vinto contro il Portogallo con un risultato di 3-0, conquistando così la semifinale agli Europei U22 di pallavolo femminile. La partita si è conclusa con i parziali di 25-13, 26-24 e 25-14. La gara si è svolta a Den Haag, nei Paesi Bassi. Durante l’incontro, le atlete italiane Adigwe e Amoruso hanno giocato in modo particolarmente efficace.

L’Italia ha sconfitto il Portogallo con un secco 3-0 (25-13; 26-24; 25-14) agli Europei U22 di volley femminile, in corso di svolgimento a Den Haag (Paesi Bassi). Dopo aver battuto la Polonia al tie-break e la Serbia per 3-1, le azzurre hanno conquistato il terzo successo consecutivo nella rassegna continentale di categoria e hanno così conquistato il primo posto nella classifica della Pool II. La nostra Nazionale primeggia a quota 3 vittorie (8 punti), davanti alla Serbia (2 affermazioni, 6 punti), alla Polonia (un successo, 4 punti) e alle lusitane, rimaste a secco. Le ragazze di coach Gaetano Gagliardi si sono così qualificate alle semifinali e sabato 11 luglio affronteranno la Spagna, seconda nell’altro raggruppamento alle spalle dei Paesi Bassi, attesi dall’incrocio con la Serbia. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - Volley femminile, l’Italia cala il tris agli Europei U22 e vola in semifinale: Adigwe e Amoruso in spolvero

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