LIVE Italia-Spagna 2-0 Europei volley femminile U22 2026 in DIRETTA | 10-2 le azzurre vedono la finale
Le azzurre conducono 14-6 contro la Spagna nel match degli Europei volley femminile U22 2026. Durante il set, Amoruso realizza un diagonale verso zona 5 e Lopez segna da posto 4. La squadra italiana ha raggiunto un vantaggio di 10 punti, con il punteggio attuale di 14-2. La partita prosegue con azioni offensive e difensive da entrambe le formazioni. La diretta aggiorna il punteggio e le fasi del match.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14- Lungo il servizio di Amoruso. 14-6 Amoruso in diagonale verso zona 5! 13-6 Ancora a segno Lopez da posto 4. 13-5 Cerca un colpo improbabile il Libero Regoni, che, dovendo alzare dopo la difesa di Sassoli, prova il colpo di seconda da seconda linea! La Spagna capisce e muro l’attacco velleitario. 13-4 Monster block di Marchesini! Non passa Lopez in diagonale. 12-4 Colpo fasciato da Amoruso che fa cadere la palle dolcemente proprio dietro il muro. Grande polso dell’azzurra! 11-4 Stavolta non passa Adigwe! L’azzurra si prende la murata da Lopez. 11-3 Mani fuori di Lopez da posto 4. 11-2 Si insacca fra muro e rete la potente pipe di Adigwe. 🔗 Leggi su Oasport.it
Segui gli aggiornamenti su Italia.
Highlights: Svezia-Italia 2-2 | Femminile | Qualificazioni Mondiali 2027
Notizie e thread social correlati
LIVE Italia-Spagna, Europei volley femminile U22 2026 in DIRETTA: caccia alla finale per le azzurrineAlle 12:10 è iniziata la semifinale dell’Europeo di volley femminile under 22 tra Italia e Spagna.
LIVE Italia-Spagna, Europei volley femminile U22 2026 in DIRETTA: sfida ostica contro le iberiche, in palio la finale!L'Italia affronta la Spagna nella semifinale degli Europei di pallavolo femminile Under 22 2026.
Argomenti più discussi: Mondiali calcio 2026 oggi: Partite e risultati in diretta LIVE · 2 luglio | Aggiornamenti in tempo reale; Dove vedere Italia-Spagna oggi in tv, Europei volley femminile U22: orario semifinale, programma, streaming; Europei: Italia batte Portogallo, in semifinale c'è la Spagna; Dove vedere Portogallo-Spagna, Mondiali 2026: Dazn o Rai, orario, tv e streaming.
2 - La #Spagna non ha perso nessuna delle ultime 36 gare tra tutte le competizioni, nella storia delle nazionali europee solo l’Italia (37 tra il 2018 e il 2021) ha registrato una serie di imbattibilità più lunga. Striscia. #FIFAWorldCup x.com
USA '94 – LA NOTTE DI BOSTON E I DUE CAPOLAVORI DI DINO E ROBERTO BAGGIO 9 luglio 1994. Esattamente 32 anni fa. L'Italia allenata da Arrigo Sacchi supera la Spagna per 2-1 e conquista la semifinale del Mondiale al termine di una partit facebook
3.500 km A PIEDI dalla Spagna all'Italia, scambiando ritratti per cibo e alloggio. Cerco consigli da fotografi documentaristi/itineranti. reddit
DIRETTA | Italia Spagna U17 (risultato finale d.c.r 4-2): azzurri in finale! (Europei 2026)Per seguire la diretta Italia Spagna U17 dovrete rivolgervi a Rai Sport, trasmissione in chiaro al numero 58 della tv con diretta streaming video su Rai Play. Inizia il match tra Italia e Spagna, ... ilsussidiario.net