LIVE Italia-Spagna 2-0 Europei volley femminile U22 2026 in DIRETTA | 10-2 le azzurre vedono la finale

Notizia in breve

Le azzurre conducono 14-6 contro la Spagna nel match degli Europei volley femminile U22 2026. Durante il set, Amoruso realizza un diagonale verso zona 5 e Lopez segna da posto 4. La squadra italiana ha raggiunto un vantaggio di 10 punti, con il punteggio attuale di 14-2. La partita prosegue con azioni offensive e difensive da entrambe le formazioni. La diretta aggiorna il punteggio e le fasi del match.