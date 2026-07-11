LIVE Italia-Spagna 2-0 Europei volley femminile U22 2026 in DIRETTA | 10-2 le azzurre vedono la finale

Da oasport.it 11 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Le azzurre conducono 14-6 contro la Spagna nel match degli Europei volley femminile U22 2026. Durante il set, Amoruso realizza un diagonale verso zona 5 e Lopez segna da posto 4. La squadra italiana ha raggiunto un vantaggio di 10 punti, con il punteggio attuale di 14-2. La partita prosegue con azioni offensive e difensive da entrambe le formazioni. La diretta aggiorna il punteggio e le fasi del match.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14- Lungo il servizio di Amoruso. 14-6 Amoruso in diagonale verso zona 5! 13-6 Ancora a segno Lopez da posto 4. 13-5 Cerca un colpo improbabile il Libero Regoni, che, dovendo alzare dopo la difesa di Sassoli, prova il colpo di seconda da seconda linea! La Spagna capisce e muro l’attacco velleitario. 13-4 Monster block di Marchesini! Non passa Lopez in diagonale. 12-4 Colpo fasciato da Amoruso che fa cadere la palle dolcemente proprio dietro il muro. Grande polso dell’azzurra! 11-4 Stavolta non passa Adigwe! L’azzurra si prende la murata da Lopez. 11-3 Mani fuori di Lopez da posto 4. 11-2 Si insacca fra muro e rete la potente pipe di Adigwe. 🔗 Leggi su Oasport.it

Segui gli aggiornamenti su Italia.

live italia spagna 2 0 europei volley femminile u22 2026 in diretta 10 2 le azzurre vedono la finale
© Oasport.it - LIVE Italia-Spagna 2-0, Europei volley femminile U22 2026 in DIRETTA: 10-2 le azzurre vedono la finale
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Highlights: Svezia-Italia 2-2 | Femminile | Qualificazioni Mondiali 2027

Video Highlights: Svezia-Italia 2-2 | Femminile | Qualificazioni Mondiali 2027

Notizie e thread social correlati

LIVE Italia-Spagna, Europei volley femminile U22 2026 in DIRETTA: caccia alla finale per le azzurrineAlle 12:10 è iniziata la semifinale dell’Europeo di volley femminile under 22 tra Italia e Spagna.

LIVE Italia-Spagna, Europei volley femminile U22 2026 in DIRETTA: sfida ostica contro le iberiche, in palio la finale!L'Italia affronta la Spagna nella semifinale degli Europei di pallavolo femminile Under 22 2026.

Argomenti più discussi: Mondiali calcio 2026 oggi: Partite e risultati in diretta LIVE · 2 luglio | Aggiornamenti in tempo reale; Dove vedere Italia-Spagna oggi in tv, Europei volley femminile U22: orario semifinale, programma, streaming; Europei: Italia batte Portogallo, in semifinale c'è la Spagna; Dove vedere Portogallo-Spagna, Mondiali 2026: Dazn o Rai, orario, tv e streaming.

DIRETTA | Italia Spagna U17 (risultato finale d.c.r 4-2): azzurri in finale! (Europei 2026)Per seguire la diretta Italia Spagna U17 dovrete rivolgervi a Rai Sport, trasmissione in chiaro al numero 58 della tv con diretta streaming video su Rai Play. Inizia il match tra Italia e Spagna, ... ilsussidiario.net

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web