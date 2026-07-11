Il consiglio di sorveglianza di un grande gruppo automobilistico ha approvato un piano di riorganizzazione, che prevede la riduzione della produzione di modelli e la sospensione di quattro stabilimenti, senza annunciare ancora i tagli di circa 120.000 posti di lavoro previsti dal piano del CEO. La decisione è stata presa dopo una lunga riunione, mentre le misure di esubero e chiusure restano ancora in stand-by.

Esuberi - 120mila secondo i piani del ceo Oliver Blume - (in foto) e chiusura di quattro stabilimenti restano in stand-by. Il consiglio di sorveglianza del gruppo Volkswagen, dopo una riunione fiume, ha dato il via alla riorganizzazione generale, senza però annunciare - per ora - i temuti tagli. La Bassa Sassonia, secondo azionista del gruppo, è riuscita a far passare la linea meno traumatica, sollecitando il gruppo a presentare quanto prima un piano capace di rilanciare la domanda dei modelli Volkswagen. Ridurre in modo significativo i costi, sfruttare le sinergie tra i marchi, semplificare la struttura e migliorare la redditività sono i punti cardine del rilancio. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Volkswagen dimezza i modelli carte, coperte sui 120mila esuberi

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