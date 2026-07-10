Il 9 luglio i vertici di Volkswagen hanno annunciato la chiusura di quattro impianti produttivi e il licenziamento di circa 120.000 lavoratori. L’azienda interromperà la produzione di metà dei modelli attualmente sul mercato. La decisione riguarda specifiche sedi di produzione e modelli di veicoli, senza ulteriori dettagli sui tempi o sulle località coinvolte. La comunicazione è stata fatta durante una riunione con i dirigenti del gruppo.

Nella giornata di ieri 9 luglio si è tenuta un’attesa riunione dei vertici aziendali di Volkswagen, il più grande gruppo automobilistico tedesco ed europeo. I dirigenti hanno deciso per un piano molto estremo di riduzione dei costi e delle dimensioni dell’azienda da attuare nei prossimi quattro anni, per far tornare il gruppo alla crescita. I tagli riguarderanno quattro stabilimenti in Germania e circa 120mila posti di lavoro secondo quanto riporta la stampa tedesca. Volkswagen taglierà anche il 50% dei suoi modelli attualmente in vendita, concentrandosi esclusivamente su quelli più redditizi. Il gruppo tedesco è in crisi da anni e i suoi problemi hanno contribuito al rallentamento dell’intera economia della Germania. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Volkswagen chiude 4 impianti e licenzia 120mila lavoratori, via dal mercato metà dei modelli

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