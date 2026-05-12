Electrolux dimezza la produzione Stabilimento chiuso e 1.700 esuberi

Electrolux ha deciso di ridurre la produzione, annunciando la chiusura di uno stabilimento e un piano di esuberi che coinvolge circa 1.700 lavoratori. La decisione è stata comunicata alle rappresentanze sindacali e riguarda un processo di riorganizzazione aziendale. La chiusura dello stabilimento interessa un’area produttiva e si traduce in una perdita di posti di lavoro. La situazione è oggetto di confronto tra le parti coinvolte.

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