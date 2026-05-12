Electrolux dimezza la produzione Stabilimento chiuso e 1.700 esuberi
Electrolux ha deciso di ridurre la produzione, annunciando la chiusura di uno stabilimento e un piano di esuberi che coinvolge circa 1.700 lavoratori. La decisione è stata comunicata alle rappresentanze sindacali e riguarda un processo di riorganizzazione aziendale. La chiusura dello stabilimento interessa un’area produttiva e si traduce in una perdita di posti di lavoro. La situazione è oggetto di confronto tra le parti coinvolte.
di Ottavia Firmani ANCONA Il "processo di ottimizzazione di circa 1.700 posizioni" annunciato da Electrolux Italia viene tradotto dai sindacati di categoria in "1.700 esuberi". Un processo che toccherà tutte e cinque le sedi italiane del gruppo svedese che produce elettrodomestici e che prevede addirittura la chiusura completa dell’impianto di Cerreto d’Esi (Ancona), nel quale si producono prevalentemente cappe aspiranti e che ad oggi impiega 170 addetti. Sotto la lente, però, anche le sedi di Porcia (Pordenone), Susegana (Treviso), Solaro (Milano) e Forlì, dove sarebbe atteso un taglio di circa 400 operatori. L’obiettivo? "Ottimizzare le attività, razionalizzare le configurazioni di prodotto e dei volumi, concentrare in modo più deciso le risorse sulle gamme a maggior valore aggiunto".🔗 Leggi su Quotidiano.net
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