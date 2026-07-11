vodafone xavier niel diventa primo azionista

Xavier Niel, imprenditore francese e fondatore di Iliad, ha acquisito il 16,2% di Vodafone tramite un'operazione di acquisto rapido. La quota è stata rilevata da Emirates Telecommunications in un blitz. Niel ora detiene la partecipazione più consistente nella compagnia, diventando il principale azionista. La transazione è stata completata senza annunci pubblici dettagliati sui tempi o sui costi.

Xavier Niel, il vulcanico imprenditore francese fondatore di Iliad e proprietario di Le Monde, diventa il primo azionista di Vodafone rilevando, con un blitz, la quota del 16,2% di Emirates Telecommunications. L’operazione, dal valore di 6 miliardi di dollari, non mira ad acquisire il controllo totale del gruppo britannico, si è affrettato a chiarire lo stesso Niel, che comunque ha auspicato una "una nuova fase di crescita" mettendo a disposizione "il suo know-how operativo" già visto con il suo ingresso in Tele2 dove ne ha migliorato le prospettive di utili. Va ricordato che l’imprenditore tentò senza successo per due volte di acquisire Vodafone Italia. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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