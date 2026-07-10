Xavier Niel ha acquistato il 16,2% delle azioni di Vodafone, assumendo il ruolo di primo azionista. La quota era detenuta da Emirates Telecommunications Corporation (Etisalat), che ha venduto l’intera partecipazione. Niel, fondatore di Iliad e azionista di Le Monde, ora controlla la maggioranza delle azioni della multinazionale britannica delle telecomunicazioni. La transazione ha portato alla modifica della proprietà di Vodafone, senza comunicare dettagli economici.

Emirates Telecommunications Corporation (Etisalat) ha ceduto la sua intera quota del 16,2 per cento in Vodafone all’imprenditore francese Xavier Niel, fondatore del gruppo Iliad e principale azionista di Le Monde, che diventa così il principale azionista della multinazionale britannica operante nel settore delle telecomunicazioni. Logo Vodafone (Ansa). La partecipazione di Etisalat è stata valutata 5,1 miliardi di euro. La partecipazione della compagnia telefonica emiratina Etisalat è stata valutata 5,1 miliardi di euro, con un premio del 15 per cento rispetto all’ultimo prezzo delle azioni Vodafone: verrà rilevata dalla società veicolo Vega, detenuta dalla famiglia di Niel. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Vodafone, Xavier Niel rileva le quote di Etisalat e diventa primo azionista

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