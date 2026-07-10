Venerdì, Xavier Niel, proprietario e fondatore di Iliad, ha acquistato il 16,2% di Vodafone per 5,1 miliardi di euro. Con questa operazione, il miliardario francese diventa il primo azionista dell'azienda di telecomunicazioni britannica. L'acquisto è stato comunicato ufficialmente e rappresenta una delle mosse più significative nel settore delle telecomunicazioni.

Venerdì il miliardario francese Xavier Niel, proprietario e fondatore della società di telecomunicazioni Iliad, ha acquistato per 5,1 miliardi di euro il 16,2 per cento di Vodafone, altra grossa azienda del settore. È diventato così l’azionista di maggioranza relativa di Vodafone e potrà quindi avere una grossa influenza sulle sue decisioni. Niel ha comprato le quote di Vodafone da e&, una società di telecomunicazioni degli Emirati Arabi Uniti. Iliad offre abbonamenti telefonici a basso costo e dal 2016 è presente anche in Italia. Negli ultimi anni Vodafone ha riorganizzato la struttura aziendale e ha venduto le proprie divisioni nazionali in diversi paesi. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Il proprietario e fondatore di Iliad Xavier Niel è diventato il primo azionista di Vodafone

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Vodafone, Xavier Niel rileva le quote di Etisalat e diventa primo azionistaXavier Niel ha acquistato il 16,2% delle azioni di Vodafone, assumendo il ruolo di primo azionista.

Via libera per lo spot di Iliad con Megan Gale, giurì boccia il ricorso Fastweb-Vodafone sulla testimonialIl tribunale ha autorizzato la trasmissione dello spot di Iliad con Megan Gale, respingendo il ricorso presentato da Fastweb e Vodafone.

Vodafone, la rivincita di Xavier Niel: il fondatore di Iliad rileva il 16,2% da e& e diventa primo azionistaIl fondatore di Iliad aveva già puntato su Vodafone Italia: ora il nuovo ingresso nel capitale del gruppo britannico segna un altro passo nella strategia di consolidamento delle tlc europee ... msn.com

Vodafone, Xavier Niels Rache: Der Gründer von Iliad erwirbt 16,2 % der Firmenanteile von e& und wird damit zum größten Aktionär.Il fondatore di Iliad aveva già puntato su Vodafone Italia: ora il nuovo ingresso nel capitale del gruppo britannico segna un altro passo nella strategia di consolidamento delle tlc europee ... firstonline.info