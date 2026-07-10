Il proprietario e fondatore di Iliad Xavier Niel è diventato il primo azionista di Vodafone

Da ilpost.it 10 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Venerdì, Xavier Niel, proprietario e fondatore di Iliad, ha acquistato il 16,2% di Vodafone per 5,1 miliardi di euro. Con questa operazione, il miliardario francese diventa il primo azionista dell'azienda di telecomunicazioni britannica. L'acquisto è stato comunicato ufficialmente e rappresenta una delle mosse più significative nel settore delle telecomunicazioni.

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Venerdì il miliardario francese Xavier Niel, proprietario e fondatore della società di telecomunicazioni Iliad, ha acquistato per 5,1 miliardi di euro il 16,2 per cento di Vodafone, altra grossa azienda del settore. È diventato così l’azionista di maggioranza relativa di Vodafone e potrà quindi avere una grossa influenza sulle sue decisioni. Niel ha comprato le quote di Vodafone da e&, una società di telecomunicazioni degli Emirati Arabi Uniti. Iliad offre abbonamenti telefonici a basso costo e dal 2016 è presente anche in Italia. Negli ultimi anni Vodafone ha riorganizzato la struttura aziendale e ha venduto le proprie divisioni nazionali in diversi paesi. 🔗 Leggi su Ilpost.it

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