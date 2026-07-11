Vlahovic non ha svuotato l’armadietto alla Continassa e resta in vista di una possibile soluzione con la squadra. Mentre Kostic ha lasciato definitivamente il centro sportivo portando via tutti i suoi effetti personali dopo lo svincolo del primo luglio, l’attaccante serbo ha invece deciso di mantenere i suoi effetti e non ha ancora lasciato l’ambiente. Le sue azioni suggeriscono un atteggiamento differente rispetto a quello di altri giocatori in uscita.

per andare avanti con Dusan. Mentre Filip Kostic ha definitivamente salutato la Continassa portando via ogni effetto personale dopo lo svincolo del 1° luglio, Dusan Vlahovic ha scelto il percorso opposto. Il suo armadietto è rimasto intatto, esattamente come lo aveva lasciato dopo la doppietta nell’ultimo match di campionato contro il Torino. Da quel momento il bomber serbo si era trincerato in un fitto silenzio, facendo saltare la trattativa imbastita con Damien Comolli e provocando un distacco con il mondo Juve durato settimane, persino dopo l’insediamento del nuovo ad Giovanni Carnevali. Ne scrive Tuttosport. Calciomercato Juve LIVE: le principali trattative di giornata Adesso, però, la situazione è cambiata. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Vlahovic non ha svuotato l’armadietto alla Continassa e manda segnali a tutti. Le condizioni della Juve

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VLAHOVIC SALUTA, E ORA IL PENSIERO DI TACCHINARDI SULL'ATTACCO DELLA JUVENTUS

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