Un calciatore ha contattato direttamente la Juventus, manifestando interesse a tornare nel club. Non ha ancora lasciato ufficialmente la squadra attuale e continua a mantenere rapporti con i compagni. La trattativa sembra essere ripresa, anche se non ci sono ancora dettagli ufficiali sulle modalità o le tempistiche. La situazione rappresenta una novità rispetto alle recenti indiscrezioni di mercato, che non prevedevano un possibile riavvicinamento tra il giocatore e il club.

ed è rimasto in contatto coi compagni. Il mercato della Juventus regala un colpo di scena totalmente inaspettato. Dopo il brusco strappo di inizio giugno, nato da presupposti opposti sul rinnovo e da quella frizione economica riassunta nella provocazione «Ma posso mica guadagnare come David?», i rapporti tra il club e Dusan Vlahovic si stanno improvvisamente ricucendo. L’amministratore delegato Giovanni Carnevali, che solo due settimane fa escludeva categoricamente il serbo dai piani societari, ha messo in atto una parziale revisione storica annunciando: «Le nostre porte sono aperte». La mossa di Dusan e il fattore Spalletti. La svolta decisiva è arrivata direttamente dall’attaccante. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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© Juventusnews24.com - Vlahovic, clamoroso: ha chiamato la Juventus! È pronto a trattare di nuovo. Non ha ancora svuotato l’armadietto

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UFFICIALE: VLAHOVIC NON RINNOVA CON LA JUVENTUS! Solo questione di soldi E Spalletti che dirà

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