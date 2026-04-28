Infortunati Juve | il piano di Spalletti per Vlahovic e Yildiz le condizioni di Thuram Gli aggiornamenti dalla Continassa

Sono arrivate le ultime notizie dalla Continassa riguardo agli infortunati della Juventus. Spalletti ha messo a punto un piano specifico per Vlahovic e Yildiz, mentre le condizioni di Thuram sono ancora in fase di valutazione. La squadra continua a monitorare attentamente la situazione dei giocatori coinvolti, con aggiornamenti che arriveranno nei prossimi giorni. La preparazione in vista delle prossime partite si concentra anche su questi aspetti.

di Angelo Ciarletta Infortunati Juve: il piano di mister Spalletti per Vlahovic e Yildiz, le condizioni di Thuram. Vediamo tutte le novità dalla Continassa. La Juve riprenderà domani gli allenamenti alla Continassa per preparare la sfida contro l’Hellas Verona. Secondo l’analisi de Il Corriere dello Sport, il focus principale di Luciano Spalletti sarà la gestione di Dusan Vlahovic, apparso ancora lontano dalla forma migliore.? Ascolta Juventus News 24! Non hai tempo di leggere? Ascolta il nostro podcast: le ultime notizie a tinte bianconere in formato audio. Clicca qui e avvia il player! Dopo un lungo stop di quattro mesi e un recente intoppo muscolare rimediato durante il riscaldamento contro il Genoa, il numero nove bianconero è tornato in campo a San Siro solo per pochi minuti.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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