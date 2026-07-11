Da pochi giorni è nelle sale La Casa: il rogo del male, sesto capitolo di una delle saghe più celebri del cinema dell'orrore. Per capire quanto sia peculiare questo franchise bisogna partire dall'inizio, cioè da un film del 1981 girato con pochi soldi da un gruppo di ragazzi del Michigan. Quel film si chiama The Evil Dead, qui da noi in Italia ribattezzato La Casa, e racconta di cinque amici che trascorrono le vacanze in una baita isolata e che, una volta trovato un libro maledetto, risvegliano un'entità demoniaca destinata a possederli uno dopo l’altro. Il regista è un giovanissimo Sam Raimi e il protagonista è il suo amico d'infanzia Bruce Campbell, nei panni di Ash Williams. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Viva La Casa, l'anti-franchise che sopravvive lasciando andare i suoi eroi

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