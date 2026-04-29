Michelle Hunziker parla di Giulio Berruti | Con lui mi sto lasciando andare sono felice e posso dirlo

Michelle Hunziker ha condiviso pubblicamente che da alcuni mesi si sta lasciando andare nella relazione con Giulio Berruti. Ha dichiarato di sentirsi felice e di aver abbattuto le barriere emotive che aveva prima. La conduttrice ha parlato di un sentimento di serenità crescente, senza nascondere il suo stato attuale. La coppia è sotto i riflettori da quando ha confermato il legame.

Michelle Hunziker ha parlato apertamente della storia d'amore con Giulio Berruti, a cui è legata da alcuni mesi: "Sono felice, mi sto lasciando andare e ho mollato tutte le corazze. Quando conosco qualcuno, mi beccano dopo tre minuti".🔗 Leggi su Fanpage.it

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