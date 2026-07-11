Vittoria di Savoia Vittoria di Savoia segue le orme di mamma Clotilde | dove la vedremo

Notizia in breve

Vittoria di Savoia ha annunciato la sua presenza a un evento pubblico, seguendo le orme di sua madre, Clotilde. La partecipazione è prevista per una cerimonia ufficiale in una città italiana, senza indicazioni specifiche sulla durata o sul ruolo ufficiale. La notizia è stata comunicata attraverso un comunicato stampa e confermata da fonti vicine alla famiglia. Non sono stati forniti dettagli su eventuali altri impegni o partecipazioni future.