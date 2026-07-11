Vittoria di Savoia Vittoria di Savoia segue le orme di mamma Clotilde | dove la vedremo
Vittoria di Savoia ha annunciato la sua presenza a un evento pubblico, seguendo le orme di sua madre, Clotilde. La partecipazione è prevista per una cerimonia ufficiale in una città italiana, senza indicazioni specifiche sulla durata o sul ruolo ufficiale. La notizia è stata comunicata attraverso un comunicato stampa e confermata da fonti vicine alla famiglia. Non sono stati forniti dettagli su eventuali altri impegni o partecipazioni future.
In casa Savoia la successione più interessante non riguarda la corona (anche perché in Italia non c’è più la monarchia da diverso tempo), ma il set. Vittoria di Savoia, 22 anni, primogenita di Emanuele Filiberto e dell’attrice francese Clotilde Courau, debutta come attrice, e, ovviamente, lo fa senza passare dalla gavetta delle comparsate: ruolo da protagonista in I o + Te -Soli contro tutti, film young adult in arrivo su Prime Video il 18 settembre. Inutile fingere che il cognome non abbia dato una spinta, tra un padre principe e una madre volto amato del cinema francese certe porte si aprono più in fretta. Ma ora tocca a lei dimostrare, davanti alla macchina da presa, di meritarsi la parte. 🔗 Leggi su Dilei.it
Vittoria di Savoia, figlia di Emanuele Filiberto, segue le orme di mamma Clotilde Courau e diventa
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