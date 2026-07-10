Vittoria di Savoia diventa attrice | ecco dove la vedremo | TRAILER

Vittoria di Savoia, figlia di Emanuele Filiberto e Clotilde Courau, debutta come attrice. La sua prima interpretazione sarà in un film distribuito da Prime Video. La giovane si avvicina al mondo dello spettacolo seguendo le orme della madre. È stato pubblicato il trailer del film, in cui Vittoria appare come protagonista. La pellicola sarà disponibile sulla piattaforma di streaming.

Vittoria di Savoia, figlia diEmanuele Filiberto e Clotilde Courau, è pronta a diventare attrice e seguire le orme della mamma. Il film nella quale la vedremo protagonista è un film targato Prime Video. Si intitola Io + Te – Soli contro tuttie sarà disponibile in piattaforma18 settembre. Si tratta di un adattamento cinematografico della saga Young Adult e New Romance, scritta da Emma Greenche raccontano di amori giovani e travolgenti. La protagonista è Alma Lancaster(interpretata daVittoria di Savoia), una studentessa universitaria che, all’interno del campus, incontra Vadim Arcadi(interpretato daLucas Barski), un ragazzo di 20 anni, solitario e con un passato molto turbolento. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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Vittoria di Savoia racconta come ha vissuto

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