Vittoria di Savoia debutterà come attrice con il film “Io + Te, soli contro tutti”, in uscita su Prime Video il 18 settembre. La 22enne, figlia di Emanuele Filiberto e Clotilde Courau, sarà protagonista di un film di genere young adult tratto dal romanzo di Emma Green. La giovane attrice ha scelto di seguire le orme di sua madre, Clotilde Courau, nel mondo del cinema.

Vittoria di Savoia cambia strada e punta sul cinema. La 22enne, figlia di Emanuele Filiberto e Clotilde Courau, sarà la protagonista di Io + Te, soli contro tutti, un film di genere young adult ispirato al romanzo di Emma Green e atteso su Prime Video il 18 settembre. Dopo aver lavorato come modella e aver tentato la strada degli studi in Scienze Politiche a Londra senza portarli a termine, Vittoria sceglie ora la recitazione, cercando di stabilire una propria carriera autonoma lontano dal mondo social. Il ruolo assegnatole è quello di una studentessa universitaria che vive un amore turbolento con un compagno conosciuto al campus, una trama classica del genere romantico che si complica tra segreti e l’intervento di un antagonista. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Vittoria di Savoia: il debutto come attrice sulle orme di mamma Clotilde

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