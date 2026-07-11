Vis il saluto di Stellone Pesaro una esperienza unica Gennari sarà il tecnico sorpresa

A un mese dall’addio, l’ex allenatore della Vis ha commentato il suo periodo con la squadra, definendolo un’esperienza unica. Durante l’intervista, ha menzionato Pesaro come un luogo speciale e ha annunciato che il nuovo tecnico sarà una sorpresa, riferendosi a Gennari. In sei partite, ha contribuito a risollevare le sorti della squadra, che aveva rischiato la retrocessione, salvandola all’ultimo secondo della finale playout.

A un mese esatto dal suo addio torna a parlare, al Carlino, il tecnico che ha riscritto la storia della Vis, Roberto Stellone. Arrivato il 31 marzo 2024 in sei partite Stellone aveva ridato vitalità a una Vis che l’aveva persa, salvandola all’ultimo minuto della finale playout. Nella stagione successiva l’ha fatta sognare. Conquistando il sesto posto ha ottenuto il miglior risultato dei centoventotto anni di storia vissina e grazie a dei playoff vissuti da protagonista l’ha portata a quattro partite dalla B, venendo sconfitto solo da chi in B ci è andato per davvero, il Pescara. Quest’anno nonostante un finale di stagione caratterizzato da tante rimonte subite in extremis ha ottenuto il terzo miglior risultato della storia biancorossa, piazzandosi decimo e riconfermando la Vis ai playoff. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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Mario #Gila sul canale WhatsApp del #Milan: Ciao tifosi! Come state? Vi mando un saluto molto grande. Spero stiate benissimo. Ho tantissima voglia di vedervi. Forza Milan sempre!. @MilanVibesIT x.com

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