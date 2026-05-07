Vis Pesaro e Stellone | via consensuale dopo tre stagioni insieme

Dopo tre stagioni insieme, la collaborazione tra la società e l'allenatore è terminata di comune accordo. La squadra ha concluso il rapporto con questa decisione, senza ulteriori dettagli sulle motivazioni. Attualmente, sono circolate alcune ipotesi su possibili nuovi allenatori, mentre la dirigenza sta valutando candidati, in particolare giovani nati tra il 2004 e il 2009. La ricerca mira a trovare una guida per la prossima stagione.

? Cosa scoprirai Chi sono i nomi che corrono per la panchina della Vis?. Perché la dirigenza deve puntare su giovani nati tra il 2004 e il 2009?. Come influirà l'indice di liquidità sul futuro mercato della squadra?. Quali giocatori esperti resteranno nel gruppo dopo l'addio di Stellone?.? In Breve Nuovi nomi per la panchina tra Fontana e Pomante dopo il distacco.. Rinnovo contrattuale per Denis Tonucci e incertezza su Paganini e Pepin Machin.. Nuovi acquisti giovanili includono Giorgini, Gambino, Fraternale, Bastianelli e Carnaroli.. Nuove norme sull'indice di liquidità impongono riduzione monte ingaggi e età media.. Stellone e la Vis Pesaro si separano dopo tre stagioni intense, con la società che prepara una risoluzione consensuale per chiudere il rapporto tecnico entro i prossimi giorni.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Vis Pesaro e Stellone: via consensuale dopo tre stagioni insieme Notizie correlate Vis Pesaro-Samb finisce con 3 gol molto strani in pieno recupero, Stellone: “Ci urlavano: venduti”La vittoria della Sambenedettese 2-3 sul campo della Vis Pesaro nel derby marchigiano valido per l'ultima giornata di Serie C accende le varie teorie... Leggi anche: L’allenatore lascerà Pesaro. La Vis e Stellone ai titoli di coda. Pronta la risoluzione del contratto Altri aggiornamenti Temi più discussi: Vis Pesaro-Samb finisce con 3 gol molto strani in pieno recupero, Stellone: Ci urlavano: venduti; Serie C, Vis Pesaro per nove anni tra i pro: il bilancio di Stellone; La clamorosa rimonta della Samb fa arrabbiare tutti: Ci hanno dato dei venduti. La Torres: Immagini evidenti, si approfondisca; Dove vedere Juventus Next Gen-Vis Pesaro in tv e streaming: canale, orario, formazioni. L’allenatore lascerà Pesaro. La Vis e Stellone ai titoli di coda. Pronta la risoluzione del contrattoL’avventura di Roberto Stellone alla Vis sembra avviata a conclusione. Epilogo non sorprendente di una stagione con alti e ... sport.quotidiano.net Serie C, Vis Pesaro per nove anni tra i pro: il bilancio di StelloneIl tecnico dei biancorossi saluta l'annata 2025-2026 e la definisce ottima. L'allenatore però non si sbilancia sul suo futuro ... centropagina.it Isenzagiacca. . #lapanciadeltifoso della Vis Pesaro 1898 chiude la stagione filosofando sul campionato dei biancorossi di Mister Stellone. Arrivederci a settembre ! Lega Pro Playoff - 3 maggio 2026 #juventusnextgenvispesaro 2-2 - facebook.com facebook Serie C | Nonostante il pareggio contro la Vis Pesaro, la Juventus Next Gen supera il Primo Turno del playoff Il racconto juve.it/NextGen-VisPes… x.com