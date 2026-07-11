Virtus un altro Edwards C’è la firma di Kessler Energia difesa e rimbalzi

La Virtus ha annunciato la firma di Kessler, un nuovo giocatore con il nome di Edwards. L’accordo è di lunga durata e si aggiunge alla presenza di Carsen Edwards, che si trova già in squadra. Kessler si distingue per energia, difesa e capacità di rimbalzo. La società ha comunicato ufficialmente l’accordo senza ulteriori dettagli.

Da un Edwards all’altro. Se Carsen ha portato le sue ’trecce’ a Kaunas, la Virtus punta sull’omonimo e più giovane Kessler. Accordo pluriennale, come si è soliti dire in queste circostanze – che spesso significa una stagione garantita con opzioni su quelle a venire e le clausole ’escape’ per la Nba – e un’ala con margini di crescita da affidare ad Alex Mumbrù. Kessler nell’ultima stagione ha giocato con la maglia dell’Hapoel Tel Aviv. E, curiosamente, dal punto di vista balistico, le peggiori prove offerte da quello che era arrivato alla Palestra Porelli con l’etichetta di bomber di Eurolega. Nel primo match, a Bologna, Carsen si ferma a due (punti). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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A metà stagione nel mio pezzo sui profili che avrei visto bene nella Milano 2026/27, lui rientrava esattamente al primo posto come lungo da prendere. La Virtus continua a vederci lunghissimo e prende un altro giocatore interessante per rimpolpare il roster. x.com

Virtus, un altro Edwards. C’è la firma di Kessler. Energia, difesa e rimbalziScelto dai Nets, ha giocato anche con le maglie di Sacramento e Dallas. Nell’ultima stagione all’Hapoel: ora con Mumbrù avrà maggiori possibilità. msn.com

Virtus, another Edwards. Kessler's signature. Energy, defense, and rebounds.Drafted by the Nets, he also played for Sacramento and Dallas. Last season, he played for Hapoel; now, with Mumbrù, he'll have a better chance. sport.quotidiano.net

Zalgiris Kaunas è in procinto di ingaggiare uno dei migliori realizzatori dell'EuroLeague, con Carsen Edwards vicino a un accordo, secondo fonti di BasketNews. reddit