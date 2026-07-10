Virtus ufficiale l’arrivo di Kessler Edwards | ala giovane e moderna con un passato in Nba

La Virtus ha annunciato l’ingaggio di Kessler Edwards, ala giovane con esperienza NBA. Il giocatore arriva dopo aver disputato diverse stagioni nel massimo campionato statunitense. L’accordo è stato ufficializzato oggi, segnando un passo importante per il roster in vista della prossima stagione. Edwards si unisce a un reparto che sta ultimando la sua composizione, con l’obiettivo di rafforzare la squadra per le competizioni in programma.

Bologna, 10 luglio 2026 – La Virtus corre spedita verso il completamento del reparto ali e mette a segno un altro colpo di spessore in vista della prossima stagione. È ufficiale l'arrivo di Kessler Edwards, ala americana di 203 centimetri, 25 anni, che ha sottoscritto un accordo pluriennale con opzione con il club bianconero. Un innesto che si inserisce perfettamente nella strategia di crescita della società, intenzionata ad alzare ulteriormente il livello atletico e tecnico del proprio roster. Un’ala moderna tra Nba e basket europeo. Selezionato al Draft NBA del 2021 dai Brooklyn Nets, Edwards ha trascorso quattro stagioni oltreoceano, vestendo anche le maglie di Sacramento Kings e Dallas Mavericks fino al 2025. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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