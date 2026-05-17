La Virtus potrebbe riavere tra le sue fila Morgan, un giocatore che ha già vestito la maglia in passato. Jakovljevic ha più volte espresso la necessità di rafforzare il settore difensivo e aumentare l’energia in squadra. Durante le dichiarazioni, ha menzionato con diffidenza Trento, la squadra con cui ha avuto un passato da giocatore e che solo recentemente ha eliminato l’Olimpia Milano dai playoff. La squadra trentina ha realizzato quella vittoria appena una settimana fa.

Nenad Jakovljevic l’ha ripetuto un paio di volte. Non si fida di Trento perché, il club nel quale è cresciuto, in Italia (2015-2020, dopo la precedente esperienza, 2011-2015 nella Virtus Alto Garda), solo una settimana fa si è sbarazzato dell’Olimpia Milano, conquistando così i playoff. Non solo: tra le rare sconfitte in casa, alla Virtus Arena, c’è proprio quella con Trento (le altre con Cremona e Venezia), che seppe rimontare dopo un inizio difficile e una V nera che pareva avere la vittoria in tasca. Si gioca alle 19, alla Fiera, e la Virtus sa di dover rinunciare ad Alessandro Pajola. Che è il capitano, uno dei registi, ma è soprattutto l’elemento che ogni allenatore vorrebbe. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La Virtus può riabbracciare Morgan. Jakovljevic chiede energia e difesa

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Leggi anche: Sorpresa Virtus Bologna: esonerato coach Ivanovic. La squadra al vice Jakovljevic

La Virtus risorge con Cantù, prima vittoria del nuovo corso JakovljevicBologna, 13 aprile 2026 - La Virtus risponde a Brescia, torna, dopo quasi un mese al successo e si lascia alle spalle il momento negativo con la...

La Virtus può riabbracciare Morgan. Jakovljevic chiede energia e difesaNenad Jakovljevic l’ha ripetuto un paio di volte. Non si fida di Trento perché, il club nel quale è cresciuto, in Italia (2015-2020, dopo la precedente esperienza, 2011-2015 nella Virtus Alto Garda), ... sport.quotidiano.net

La Virtus si aggrappa a Loreto. Ora c’è una porta aperta per la BBasket Il team marchigiano si è salvato e può dare nuove prospettive di ripescaggio per i gialloneri retrocessi ... msn.com