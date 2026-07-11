Carsen se ne è andato, ma la Virtus non si priverà comunque di un Edwards nella prossima stagione. Il quattro titolare della squadra di Alex Mumbrù porterà infatti lo stesso cognome ma di nome farà Kessler, visto nella seconda parte dell’ultima annata in Eurolega con l’Hapoel Tel Aviv al suo primo sbarco nel Vecchio Continente. Nel suo curriculum ci sono infatti 178 partite di Nba, vestendo le maglie di Brooklyn, Sacramento e Dallas fra il 2021 e il 2025, viaggiando a 3,6 punti in 12,7 minuti di media con il 36% da tre. La capacità di aprire il campo con il tiro dall’arco è la sua principale dote e ciò che la Virtus cercava sul mercato per la filosofia con cui vuole approcciare la prossima stagione. 🔗 Leggi su Corrieredibologna.corriere.it

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© Corrieredibologna.corriere.it - Virtus Bologna, da un Edwards all'altro: dall'Hapoel Tel Aviv arriva Kessler e sarà il 4 titolare

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