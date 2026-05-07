Eurolega il Real Madrid batte l' Hapoel Tel Aviv 87-81 e vola alle Final Four

Il Real Madrid ha battuto l'Hapoel Tel Aviv 87-81 nella partita valida per i quarti di finale di Eurolega 2026, assicurandosi così l'accesso alle Final Four. La gara si è svolta a Botevgrad, in Bulgaria, e ha visto i madrileni conquistare il pass per la fase finale della competizione. La semifinale si giocherà ad Atene, dove i “Blancos” affronteranno la vincente della serie tra Panathinaikos e Valencia, con i greci avanti 2-1.

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Botevgrad (Bulgaria), 7 maggio 2026 – Il Real Madrid è la seconda squadra dopo l’Olympiacos a staccare un pass per le Final Four di Eurolega 2026, che si giocheranno ad Atene dove i “Blancos” affronteranno la vincente della serie tra Panathinaikos e Valencia (i greci sono avanti 2-1 al momento). La squadra di coach Scariolo, il quale ha raggiunto per la seconda volta in carriera le Final Four, ha infatti chiuso i conti con l’Hapoel Tel Aviv sul 3-1, riscattando il passo falso di pochi giorni fa sempre sul neutro di Botevrad e imponendosi sugli israeliani per 87-81. Il Real è riuscito prontamente a rialzare la testa dopo un avvio di primo...🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Eurolega, il Real Madrid batte l'Hapoel Tel Aviv 87-81 e vola alle Final Four Notizie correlate Basket, l’Olympiacos batte ancora l’AS Monaco e stacca il pass per la Final Four di Eurolega. L’Hapoel Tel Aviv accorcia sul Real MadridUn’altra grande serata di Eurolega quella odierna, con due partite andate in scena per le gare-3 dei playoff 2026: andiamo a scoprire insieme come... Basket, il Real Madrid batte l’Hapoel in gara-4 e si qualifica per le Final Four di EurolegaIl Real Madrid è la seconda squadra a staccare il biglietto per le Final Four di Eurolega, che si disputerà ad Atene ad OAKA. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Real Madrid-Hapoel gara-2 102-75: highlights Eurolega; Real Madrid Eurolega 2025-26: squadra, contratti e mercato; Basket, Eurolega: il Real Madrid rischia nel finale ma batte l’Hapoel nel primo match della serie; Live Real Madrid - Hapoel IBI Tel Aviv - Eurolega: Punteggi & Highlights Basket - 01/05/2026. EuroLega, Playoffs – G4: Real Madrid si impone con autorità. Hapoel al tappeto, Scariolo alle Final FourIl Real Madrid torna alle Final Four. I Blancos battono l'Hapoel Tel Aviv in Bulgaria, chiudono la serie e volano così ad OAKAper giocarsi il trofeo. Gara ... basketinside.com Eurolega, il Real Madrid batte l'Hapoel Tel Aviv 87-81 e vola alle Final FourI Blancos chiudono la serie contro gli israeliani sul 3-1: sono la seconda squadra dopo l’Olympiacos a staccare un pass per Atene ... sport.quotidiano.net Non solo le clamorose indiscrezioni rilanciate dal Chiringuito, ma anche il comunicato ufficiale del Real Madrid che conferma lo scontro tra Valverde e Tchouameni. "Il Real Madrid CF comunica che, a seguito degli eventi verificatisi questa mattina durante l'all - facebook.com facebook Rissa #Valverde- #Tchouameni, cosa rischiano i giocatori del #RealMadrid x.com