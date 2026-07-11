Viola Valentino contro Riccardo Fogli | il duro sfogo sui social riapre una ferita mai rimarginata nonostante gli anni

Viola Valentino ha pubblicato un messaggio sui social, rivolgendosi a Riccardo Fogli, riaccendendo una discussione vecchia di anni. La cantante ha scritto parole dure, senza fare nomi specifici, per commentare il passato condiviso con il musicista. Il post ha attirato l’attenzione e ha riaperto vecchie ferite, evidenziando come certi rancori possano resistere nel tempo, anche lontano dagli scenari pubblici.

Ci sono amori che finiscono e lasciano dietro di sé solo silenzio e poi ci sono quelli che, anche a distanza di decenni, continuano a bruciare come brace sotto la cenere. La storia tra Viola Valentino e Riccardo Fogli appartiene decisamente alla seconda categoria e lo conferma lo sfogo al vetriolo che la cantante ha affidato ai social nelle scorse ore, un attacco diretto e senza filtri all’ex marito che ha diviso i follower e riacceso i riflettori su una delle coppie più iconiche della musica italiana degli anni Settanta. Lo sfogo “Sono Viola. Neanche gli auguri di buon compleanno, e quando stavo male ancora peggio, nessuna chiamata, però in televisione parli sempre di me. 🔗 Leggi su Screenworld.it

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Viola Valentino contro Riccardo Fogli un amore tormentato riemerge

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