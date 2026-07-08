Durante il suo compleanno, una cantante italiana ha pubblicato una foto vintage di due giovani artisti insieme, accompagnata da un commento che ha portato a una polemica. In risposta, Riccardo Fogli ha scritto un commento accusando la cantante di usare un’immagine per scopi personali. La cantante ha replicato con un post in cui ha invitato Fogli a vergognarsi e ha continuato a condividere messaggi di critica reciproca sui social network. Nessuna comunicazione ufficiale da parte degli artisti è stata rilasciata.

Una bella foto “vintage”, che ritrae due giovanissimi cantanti italiani ai tempi del loro amore. Sembrerebbe l’incipit di una dedica a suon di ricordi e nostalgia e invece è tutt’altro: Viola Valentino, reduce dal compleanno festeggiato lo scorso primo luglio, ha affidato a Instagram un piccolo sfogo contro Riccardo Fogli, tacciandolo di indifferenza. Lo sfogo di Viola Valentino su Instagram. Quello che doveva essere un momento di festa e affetto si è trasformato in un amaro sfogo a mezzo social, che ha lasciato molti di sasso ma ha anche riacceso i riflettori su una delle storie d’amore più tormentate (e chiacchierate) della musica italiana. La cantante di Comprami si è rivolta al suo storico ex amore, Riccardo Fogli, esponendo di fatto una ferita che pare non essersi mai rimarginata del tutto. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Viola Valentino, compleanno con polemica contro Riccardo Fogli: “Vergognati”

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