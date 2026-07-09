Viola Valentino contro Riccardo Fogli per il compleanno

Viola Valentino ha pubblicato un messaggio critico rivolto a Riccardo Fogli in occasione di un suo compleanno. La cantante ha scritto parole dure sui social media, riaccendendo una discussione che coinvolge anche altri commentatori online. La vicenda riguarda una vecchia relazione tra i due artisti, conclusa molti anni fa, ma che continua a essere oggetto di attenzione pubblica. Nessuna delle parti ha rilasciato dichiarazioni ufficiali.

. Un clamoroso sfogo inaspettato riapre una vecchia ferita del passato tra due volti celebri della musica, scatenando subito il dibattito sul web. Viola Valentino e Riccardo Fogli tornano al centro dell’attenzione per un nuovo capitolo di una storia che, a distanza di decenni dalla fine del loro matrimonio, continua a far discutere. Il duro sfogo sui social. A riaccendere i riflettori è stata la cantante, che ha scelto Instagram per affidare un messaggio durissimo rivolto all’ex marito, accusandolo di essersi completamente dimenticato di lei proprio nel giorno del suo 77esimo compleanno e di non averle mostrato vicinanza nemmeno durante uno dei periodi più delicati della sua vita. 🔗 Leggi su Bollicinevip.com

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