Temporali raffiche di vento e grandine | cosa succederà nelle prossime ore in Trentino

Nelle prossime ore, in alcune zone del Trentino, sono previste condizioni meteorologiche avverse con temporali, raffiche di vento e grandine. Questa ondata di maltempo segue un episodio simile avvenuto domenica 7 giugno, considerato un anticipo di quanto sta per verificarsi.

Quello di domenica 7 giugno, in alcune zone del Trentino, è stato solo un antipasto: il maltempo è tornato nella nostra provincia. E lo dimostra il fatto che, secondo le previsioni di Meteotrentino, nelle ore pomeridiane e serali di lunedì 8 giugno tornerà ad aumentare l’instabilità atmosferica. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

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Raffiche di vento, mareggiate, pioggia e neve: ciclone artico sulle Marche

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