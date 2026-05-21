Nico Paz è il sogno dell’Inter | Mourinho al Real può aiutare? Scelta nelle prossime settimane

Da internews24.com 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nico Paz è tra i nomi monitorati dall’Inter in vista del mercato futuro. Il giocatore, attualmente sotto contratto con il Real Madrid, è stato associato ai nerazzurri come possibile rinforzo. Nei prossimi giorni si attendono decisioni ufficiali sulla sua eventuale cessione o permanenza in rosa. La società interista valuta diverse opzioni e potrebbe approfittare di eventuali cambiamenti in casa del Real Madrid, dove l’ex allenatore dell’Inter ricopre un ruolo di rilievo.

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di Andrea Greco . Segui gli aggiornamenti. Il mercato non si ferma mai e la dirigenza dell’Inter sta già pianificando le mosse per il futuro. Il nome caldo, che accende le fantasie della tifoseria, è quello di  Nico Paz. Il giovane gioiello classe 2004, attualmente in forza al Como dove sta mostrando sprazzi di classe purissima, è diventato il vero e proprio  obiettivo proibito per il club nerazzurro. A confermare pubblicamente questo forte interesse ci ha pensato  Javier Zanetti. Il dirigente argentino non ha nascosto la sua ammirazione per il connazionale, tessendone le lodi sia dal punto di vista tecnico che umano per l’impatto avuto nel nostro campionato. 🔗 Leggi su Internews24.com

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Il sogno di Nico Paz: l'Inter pronta a lanciarsi nel mercato

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