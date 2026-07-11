Un'auto è stata fermata per un controllo a Villa Guardia. Durante la verifica, i poliziotti hanno rilevato un odore inconfondibile proveniente dal veicolo. All’interno, sono stati trovati droga e un coltello. Il conducente, un ragazzo di 21 anni, è stato denunciato per spaccio e porto di arma bianca.

Villa Guardia (Como) – Droga ''spaziale'' e un coltello in auto. Per questo un ragazzo di 21 anni è stato denunciato per spaccio e porto ingiustificato di arma bianca. I poliziotti di una volante di Como durante un posto di controllo a Villa Guardia hanno intercettato e fermato un 21 che viaggiava al volante di una macchina. Appena lui ha abbassato il finestrino per consegnare agli agenti patente e libretto, hanno subito avvertito l'inconfondibile odore di cannabis. Non si sbagliavano: durante la perquisizione del mezzo hanno trovato uno zaino in un vano sotto la moquette dei tappetini del bagagliaio; dentro c'erano due barattoli da cucina; dentro i barattoli c'erano 11 bustine di plastica che ritraevano alieni, astronauti e altri soggetti spaziali; dentro le bustine c'erano 88 grammi di marijuana e cannabis in polvere. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Villa Guardia, poliziotti fermano un’auto per un controllo e dal veicolo esce un odore inconfondibile: un 21enne nei guai

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