Oggi a Prato due giovani di circa trent'anni sono stati coinvolti in un inseguimento nel centro della città. La polizia locale ha tentato di fermarli durante un controllo su un'auto senza assicurazione, ma i due hanno proseguito la fuga. L’episodio è avvenuto intorno alle 12, nei pressi di alcune vie centrali, e ha portato a un inseguimento che si è concluso con il fermo dei due soggetti.

Prato, 12 maggio 2026 – Inseguimento in pieno centro intorno alle 12 di oggi, martedì 12 maggio, da parte della polizia locale. Era stata individuata dai controlli mobili un'auto senza assicurazione. Difende la collega dalle molestie, poi la violenza. Cameriere accoltellato a Prato, chi sono gli aggressori I due a bordo anziché fermarsi hanno accelerato e sono scappati in direzione piazza San Marco dove sono stati bloccati. Sono intervenuti quattro pattuglie più due agenti a bordo delle moto. Si tratta di due italiani trentenni. Nell'abitacolo sono stati trovati oggetti "atti a offendere". I due sono stati portati al Comando della polizia locale.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Non si fermano all’Alt sull’auto senza assicurazione. Due trentenni nei guai

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