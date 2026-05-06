Una villa di mille metri quadrati con sei camere da letto, dieci bagni e una piscina è stata messa in vendita da parte di un’attrice nota. La proprietà ha un prezzo di 30 milioni di dollari. L’attrice ha manifestato più volte l’intenzione di lasciare la California, decisione che sembra avvicinarsi alla realizzazione. La casa si trova in una zona residenziale di alto livello.

Angelina Jolie sembra sempre più decisa a lasciare la California, proposito più volte espresso in passato. L’attrice premio Oscar ha ufficialmente messo in vendita la sua tenuta a Los Angeles, precedentemente appartenuta al regista Cecil B. DeMille, per 29,85 milioni di dollari. Angelina Jolie è pronta a lasciare gli Stati Uniti. Jolie aveva acquistato la villa storica sulle colline di Hollywood per 24,5 milioni di dollari nel 2017, un anno dopo il divorzio da Brad Pitt. La magione ha sei camere da letto e dieci bagni, misura circa mille metri quadrati e conta su una dependance con ingresso privato e cancello, una piscina, una palestra, una sala da tè e un garage separato con una postazione per la security.🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Angelina Jolie ha messo in vendita la sua villa - mille metri quadrati, 6 camere da letto, 10 bagni, piscina. Per comprarla bastano 30 milioni di dollari...

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