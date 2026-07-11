Il Mario Negri ha avviato una campagna di raccolta fondi per garantire assistenza continua ai pazienti. La villa ottocentesca, oltre a essere un patrimonio artistico e culturale, ospita un centro di ricerca avanzato. L’obiettivo è assicurare che nessun malato rimanga senza cure, sostenendo le attività scientifiche e assistenziali. La struttura rappresenta un polo di eccellenza che unisce tradizione e innovazione nel campo della sanità.

Dimora ottocentesca, scrigno di tesori artistico-culturali, polo scientifico all’avanguardia. Sono le tante anime che albergano in Villa Camozzi, immersa in un parco secolare di oltre 60 mila metri quadrati a Ranica, che oggi ospita il Centro di ricerche cliniche per le malattie rare «Aldo e Cele Daccò» dell’Istituto Mario Negri e che, a più di trent’anni dall’ultimo restauro, necessita di un nuovo intervento. «Necessario non solo per il benessere di chi lo vive tutti i giorni, ma soprattutto per preservare un patrimonio storico e artistico unico del territorio», sottolinea Ariela Benigni, segretario scientifico dell’Istituto e coordinatore delle ricerche delle sedi di Bergamo e Ranica. 🔗 Leggi su Bergamo.corriere.it

© Bergamo.corriere.it - Villa Camozzi, il Mario Negri lancia una raccolta fondi: «Nessun malato sia orfano di cura»

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