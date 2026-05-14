I carabinieri forestali hanno condotto una perquisizione nella canonica di Bosconero, senza rivelare i dettagli trovati. Nel frattempo, è stato reso noto che l’ex parroco Mario Viano ha visto il suo compenso ridursi drasticamente dopo aver presentato le dimissioni. In risposta alla situazione, è stata avviata una raccolta fondi per sostenere l’ex sacerdote. Le autorità stanno indagando sulle motivazioni dietro questa riduzione e sui risultati della perquisizione.

? Domande chiave Cosa hanno trovato i carabinieri forestali durante la perquisizione in canonica?. Perché il compenso del sacerdote è stato drasticamente ridotto dopo le dimissioni?. Come gestirà il comitato i fondi raccolti durante la mostra artigianale?. Chi ha deciso di sostenere economicamente l'ex abate nonostante le indagini?.? In Breve Giada Pericoli coordina il comitato per il sostegno economico al sacerdote.. Banchetto per le donazioni previsto domenica 17 maggio alla mostra artigianale.. Dimissioni presentate al vescovo Daniele Salera dopo perquisizioni dei carabinieri forestali.. Indagini della Procura di Ivrea hanno causato il drastico calo del compenso. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Bosconero, nasce una raccolta fondi per l’ex parroco Mario Viano

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