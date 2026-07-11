Villa Camozzi ha bisogno di restauro il Mario Negri lancia raccolta fondi | Aiutateci

Il Centro di Ricerche Cliniche per le malattie rare “Aldo e Cele Daccò” dell’Istituto Mario Negri ha avviato una raccolta fondi per il restauro di Villa Camozzi a Ranica. La dimora ottocentesca, che ospita il centro di ricerca, non è stata restaurata da oltre 30 anni. L’istituto ha chiesto aiuto per finanziare un nuovo intervento di recupero strutturale.

A oltre trent’anni dall’ultimo restauro, Villa Camozzi a Ranica – la dimora ottocentesca che ospita il Centro di Ricerche Cliniche per le malattie rare “Aldo e Cele Daccò” dell’Istituto Mario Negri – necessita oggi di un nuovo intervento. Situata sulle colline di Ranica, a pochi chilometri da Bergamo, Villa Camozzi rappresenta uno dei più significativi complessi storici e paesaggistici del territorio bergamasco. Immersa in un parco secolare di oltre 60.000 metri quadrati, la villa unisce valore storico, pregio artistico e una rilevante funzione scientifica contemporanea. Qui, tra le stanze affrescate e il silenzio della natura, la bellezza incontra la ricerca scientifica e diventa parte integrante della cura degli ammalati. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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