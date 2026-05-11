Rosanna e il piccolo Gabriele in cerca di una casa Sanità Attiva lancia raccolta fondi
Rosanna Melara cerca una casa per sé e il suo figlio Gabriele, che ha un disturbo dello spettro autistico. La donna non riesce a trovare un alloggio in affitto che le permetta di vivere con il bambino. La storia è stata resa nota da Anna Maria Stanganelli, ex garante regionale della salute. Nel frattempo, un'associazione ha avviato una raccolta fondi per supportare la famiglia.
La storia di Rosanna Melara, che non può vivere accanto al figlio con disturbo dello spettro autistico perché non è riuscita a trovare un alloggio in affitto, è stata portata all'attenzione pubblica da Anna Maria Stanganelli, già garante regionale della salute. Una vicenda che ha commosso tanti.🔗 Leggi su Reggiotoday.it
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