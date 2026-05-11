Rosanna e il piccolo Gabriele in cerca di una casa Sanità Attiva lancia raccolta fondi

Rosanna Melara cerca una casa per sé e il suo figlio Gabriele, che ha un disturbo dello spettro autistico. La donna non riesce a trovare un alloggio in affitto che le permetta di vivere con il bambino. La storia è stata resa nota da Anna Maria Stanganelli, ex garante regionale della salute. Nel frattempo, un'associazione ha avviato una raccolta fondi per supportare la famiglia.

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