Videocittà 2026 al via il festival della Cultura digitale al Gazometro
È iniziata la nona edizione di Videocittà al Gazometro, festival dedicato alla cultura digitale e alla visione. La manifestazione, ideata da Francesco Rutelli, si svolge dal 10 luglio e proseguirà nei prossimi giorni. La direzione artistica è affidata ad Anna Lea Antolini, mentre Michele Lotti cura la direzione creativa. La manifestazione si concentra su esposizioni, incontri e proiezioni legate al mondo digitale e alle nuove tecnologie.
Eâ?? partita la nona edizione di Â«VideocittÃ Â» al Gazometro. VenerdÃ¬ 10 luglio, la prima giornata del Festival della Visione e della Cultura Digitale ideato da Francesco Rutelli, con la direzione artistica di Anna Lea Antolini e la direzione creativa di Michele Lotti. Nellâ??area di archeologia industriale allâ??Ostiense, installazioni luminose, esperienze immersive, interattive e in virtual reality, videoarte, AV live e dj set, talk e performance fino a domenica 12, dedicate allâ??acqua, che Ã¨ il tema di questâ??edizione. Al musicista, produttore e compositore tedesco, Apparat Ã¨ stata affidata la sonorizzazione, con il suo brano... 🔗 Leggi su Video.corriere.it
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