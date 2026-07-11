Videocittà 2026 al via il festival della Cultura digitale al Gazometro

Notizia in breve

È iniziata la nona edizione di Videocittà al Gazometro, festival dedicato alla cultura digitale e alla visione. La manifestazione, ideata da Francesco Rutelli, si svolge dal 10 luglio e proseguirà nei prossimi giorni. La direzione artistica è affidata ad Anna Lea Antolini, mentre Michele Lotti cura la direzione creativa. La manifestazione si concentra su esposizioni, incontri e proiezioni legate al mondo digitale e alle nuove tecnologie.