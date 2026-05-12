Al Gazometro, un'area industriale nel quartiere di Roma, si sta allestendo una mostra di arte digitale dedicata al tema dell’acqua. L’evento prevede l’installazione di opere luminose realizzate da artisti internazionali, che creeranno ambienti immersivi e visivamente suggestivi. La mostra rappresenta un'occasione per osservare come le installazioni possano modificare lo spazio e coinvolgere il pubblico in modo innovativo.

? Domande chiave Come trasformeranno le installazioni luminose l'ex area industriale del Gazometro?. Chi sono gli artisti internazionali che firmeranno le opere immersive?. Perché la tecnologia digitale deve raccontare la crisi delle risorse idriche?. Quali nuovi linguaggi useranno i creativi per sensibilizzare sul tema ambientale?.? In Breve Evento dal 10 al 12 luglio presso l'area industriale del Gazometro a Roma.. Installazioni coinvolgeranno artisti Cao Yuxi, Adrian Paci, Giuseppe La Spada e Francesca Heart.. Performance musicali con Mace, Populous, Donato Dozzy e Neel all'Opificio 41.. Programma presentato all'Università Roma Tre con Massimiliano Smeriglio e Federico Mollicone.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Videocittà al Gazometro: l’arte digitale celebra il tema dell’acqua

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