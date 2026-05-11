Per Videocittà 2026 il Gazometro si trasforma in una gigantesca cascata digitale

Per Videocittà 2026, il Gazometro sarà protagonista di una grande installazione digitale, trasformandosi in una cascata di luci e colori. La manifestazione includerà concerti con artisti come Mace e Populous, oltre a un'installazione dell’artista Cao Yuxi all’interno dell’Opificio 60 nord. Saranno presenti anche esperienze immersive, videomapping, performance, installazioni e conferenze, creando un calendario ricco di eventi e novità.

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