Per Videocittà 2026 il Gazometro si trasforma in una gigantesca cascata digitale
Per Videocittà 2026, il Gazometro sarà protagonista di una grande installazione digitale, trasformandosi in una cascata di luci e colori. La manifestazione includerà concerti con artisti come Mace e Populous, oltre a un'installazione dell’artista Cao Yuxi all’interno dell’Opificio 60 nord. Saranno presenti anche esperienze immersive, videomapping, performance, installazioni e conferenze, creando un calendario ricco di eventi e novità.
La musica con Mace e Populous, l'arte con Cao Yuxi, che trasformerà l'Opificio 60 nord in una cascata digitale, e ancora: esperienze immersive, videomapping, performance, installazioni e conferenze. Torna dal 10 al 12 luglio al Gazometro Videocittà. Giunto alla sua nona edizione, il Festival.🔗 Leggi su Romatoday.it
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