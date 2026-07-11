video can yaman risbarca a benevento ma lascia la cortesia a mompracem

Can Yaman è tornato a Benevento per partecipare a un evento, ma ha rifiutato di togliere gli occhiali durante un photocall, chiedendo se fosse troppo chiedere una foto senza di essi. Un fotografo ha fatto la richiesta, ma l’attore ha risposto con una domanda. L’episodio si è verificato durante un evento pubblico, con Yaman che ha mantenuto un atteggiamento distaccato, lasciando la cortesia a un altro contesto.

Tempo di lettura: 2 minuti “ Chiedo troppo se facciamo una foto senza occhiali?”. La domanda lecita di un fotografo impegnato nel photocall dell’ospite del Bct, Can Yaman. Una scena che ormai si ripete da dieci anni. La risposta è stata abbastanza secca: “ No, non serve ” e fine delle fotografie per dedicarsi alle interviste alle emittenti locali e non solo. Brevi ma intense, quasi scocciato, quasi come se lo avessero invitato ma non ne era a conoscenza. Domande di rito, Yaman alla fine non ha costruito la sua carriera su ‘Il Padrino’ ma su una serie di soap e sul rifacimento, del tutto rivedibile, di Sandokan. E di fronte ad atteggiamenti del genere che bisogna ricordargli che la sua carriera d’attore è ben lontana dal farlo essere una star. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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