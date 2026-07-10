Monaco | Gli organizzatori hanno fatto una cortesia a Djokovic ma in realtà non va male neanche a Sinner

Da oasport.it 10 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nel torneo di Wimbledon, le semifinali maschili si avvicinano, e durante la trasmissione Tennismania è stato commentato che gli organizzatori hanno agevolato Djokovic, anche se non è in crisi Sinner. Il programma, condotto da Dario Puppo, Massimiliano Ambesi e Guido Monaco, si è concentrato sui vari aspetti del torneo, senza ulteriori dettagli sulle situazioni specifiche dei giocatori. La discussione si è focalizzata sulle dinamiche del torneo e sulla percezione delle circostanze per i partecipanti.

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Il torneo di Wimbledon è entrato nelle sue fasi caldissime, con le semifinali maschili all’orizzonte. Come sempre sul canale YouTube di OA Sport è andato in onda Tennismania, il programma condotto da Dario Puppo, Massimiliano Ambesi e Guido Monaco e proprio quest’ultimo è intervenuto su vari argomenti. Monaco si è soffermato sulle polemiche dopo alcune parole di Flavio Cobolli e dopo la sua inattesa sconfitta con il britannico Arthur Fery, esaltando comunque quello che ha fatto il romano in questi mesi. “ Questo ragazzo qui sta facendo i miracoli. Ha fatto finale a Parigi ed è stato spalla a spalla con Zverev, andando anche vicinissimo a vincere alla sua prima finale Slam della carriera. 🔗 Leggi su Oasport.it

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