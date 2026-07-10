Walter Mazzarri è arrivato in Grecia per assumere il ruolo di allenatore dell’Iraklis Salonicco, ma ha avuto difficoltà con l’inglese. Durante il suo primo intervento, ha tentato di parlare nella lingua, senza successo, e ha rimandato le spiegazioni alla conferenza ufficiale di presentazione. Il video delle sue parole è diventato subito virale.

Non inizia nel migliore dei modi l'avventura di Walter Mazzarri come nuovo allenatore dell'Iraklis Salonicco. Arrivato in Grecia, il livornese ha provato ad azzardare qualche parole in inglese, rimandando il tutto alla conferenza ufficiale di presentazione. 🔗 Leggi su Video.gazzetta.it

© Video.gazzetta.it - Mazzarri sbarca in Grecia, ma l'inglese è un disastro. E il video è già virale...

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