La città è entrata, per la prima volta, nella classfica delle prime 10 destinazioni italiane e ha conquistato il nono posto con 2.026 preferenze. Si tratta di una delle new entry piu rilevanti dell’edizione dell’indagine 2026 sulle destinazioni balneari più desiderate dagli italiani per l’estate che stiamo vivendo. L’indagine è stata svolta dal Panorama Turismo – Mare Italia dell’osservatorio italiano di Jfc, società che svolge consulenza turistica e marketing territoriale. Nella top ten la Toscana ha piazzato tre località Monte Argentario, Forte dei Marmi e Viareggio. "Un riconoscimento che premia la nostra città", sono le prime parole pronunciate con soddisfazione dalla sindaca Sara Grilli, a poco più di un mese dalla sua elezione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Segui gli aggiornamenti su Viareggio.

© Lanazione.it - Viareggio nella top ten del mare: "Riconoscimento importante che appartiene a tutta la città"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Mare, Pollica regina delle spiagge. Nella top ten primato della SardegnaPollica, in provincia di Salerno, si conferma come la spiaggia più apprezzata dell’estate 2026, tra 30 località selezionate.

Mare più bello e “Cinque vele”: Otranto sul podio, Nardò nella top ten d’ItaliaOtranto si è classificata tra le prime tre località italiane per la qualità del mare e la tutela ambientale, secondo il riconoscimento “Cinque Vele”...

Temi più discussi: Toscana, tre località nella top 10 del mare più amato: Monte Argentario, Forte dei Marmi e debutta Viareggio; Viareggio e Forte dei Marmi tra le località balneari più ambite dagli italiani; Viareggio nella top ten del mare: Riconoscimento importante che appartiene a tutta la città; Estate al mare, Rimini prima in Italia. Emilia-Romagna amata: è nella top 20. La Regione: Riconoscimenti che non arrivano a caso.

La delusione di Paolo Corchia: Forte meritava molto di più anche per il suo paesaggioIl vicepresidente nazionale di Federalberghi definisce incomprensibile il report nazionale. E plaude invece alla città di Burlamacco: È il frutto degli importanti investimenti fatti. lanazione.it

Toscana, tre località nella top 10 del mare più amato: Monte Argentario, Forte dei Marmi e debutta ViareggioIl balzo più significativo è quello di Monte Argentario, che conquista il quinto posto assoluto con 2.528 voti, risalendo ben cinque posizioni rispetto all'estate 2025. Un risultato che conferma la cr ... lanazione.it