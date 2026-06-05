Mare Pollica regina delle spiagge Nella top ten primato della Sardegna
Pollica, in provincia di Salerno, si conferma come la spiaggia più apprezzata dell’estate 2026, tra 30 località selezionate. La classifica comprende 20 località marine e 10 di laghi, con Pollica che si distingue tra le preferenze dei turisti. La regione Sardegna si posiziona con il maggior numero di località tra le prime dieci. La valutazione si basa su dati di preferenza e recensioni raccolte durante la stagione estiva.
È Pollica, in provincia di Salerno, la spiaggia regina dell’estate 2026, fra le 30 località (20 di mare e 10 di laghi), dove sventolano le Cinque Vele di Legambiente e Touring club al centro della nuova guida “Il Mare più bello” presentata a Venezia, nel corso della Venice Climate Week 2026 e in occasione della giornata mondiale dell’ambiente. Sul podio ci sono Baunei (Nuoro) salita dal quarto al secondo posto e Otranto (Lecce) passata dal decimo al terzo. La Sardegna è la regione con più località marine a Cinque Vele (6), seguita da Puglia (5) e Toscana (4). Tra i laghi primeggia quello di Molveno in Trentino-Alto Adige, territorio leader per località premiate, mentre nel centro Italia si conferma a Cinque Vele il lago di Scanno in Abruzzo (in settima posizione). 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com
Notizie e thread social correlati
Mare, Pollica regina dell’estate 2026Pollica è stata premiata con le ‘Cinque vele’ di Legambiente e Touring Club italiano come miglior destinazione marina dell’estate 2026.
Leggi anche: Mare più bello e “Cinque vele”: Otranto sul podio, Nardò nella top ten d’Italia
Pollica regina delle spiagge 2026, nella top ten c'è molta Sardegna: ecco il mare più belloE' Pollica, in provincia di Salerno, la spiaggia regina dell'estate 2026, fra le 30 località (20 di mare e 10 di laghi), dove sventolano le Cinque Vele di Legambiente e Touring club al centro della nu ... ansa.it
Cinque vele: Pollica regina dell'estate 2026, ha il mare più bello d'ItaliaRiconoscimento alla località salernitana da Legambiente e Touring Club Italiano. In Campania il maggior numero di comuni amici delle tartarughe ... rainews.it