È Pollica, in provincia di Salerno, la spiaggia regina dell’estate 2026, fra le 30 località (20 di mare e 10 di laghi), dove sventolano le Cinque Vele di Legambiente e Touring club al centro della nuova guida “Il Mare più bello” presentata a Venezia, nel corso della Venice Climate Week 2026 e in occasione della giornata mondiale dell’ambiente. Sul podio ci sono Baunei (Nuoro) salita dal quarto al secondo posto e Otranto (Lecce) passata dal decimo al terzo. La Sardegna è la regione con più località marine a Cinque Vele (6), seguita da Puglia (5) e Toscana (4). Tra i laghi primeggia quello di Molveno in Trentino-Alto Adige, territorio leader per località premiate, mentre nel centro Italia si conferma a Cinque Vele il lago di Scanno in Abruzzo (in settima posizione). 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Mare, Pollica regina delle spiagge. Nella top ten primato della Sardegna

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