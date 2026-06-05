Mare più bello e Cinque vele | Otranto sul podio Nardò nella top ten d’Italia

Otranto si è classificata tra le prime tre località italiane per la qualità del mare e la tutela ambientale, secondo il riconoscimento “Cinque Vele” assegnato da Legambiente e Touring Club. Nardò si è posizionata tra le dieci migliori destinazioni del Paese, sempre per l’eccellenza delle acque e la gestione turistica sostenibile. Entrambe le località sono state premiate con il massimo riconoscimento, confermando l’attenzione alle pratiche di tutela ambientale.

OTRANTONARDÒ – Due località salentine tra le prime dieci d’Italia per l’eccellenza del mare e della tutela ambientale connessa alle dinamiche della gestione turistica: sono state assegnate le Cinque Vele, ovvero il massimo riconoscimento, assegnato da Legambiente e Touring Club, per premiare le. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

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